Медики стабилизировали крайне тяжелое состояние пострадавших в ДТП под Псковом девочек

22:47, 07 ноября 2019, ПАИ

Медикам удалось стабилизировать крайне тяжелое состояние трёх девочек, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии на Ленинградском шоссе под Псковом 3 ноября. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram.

Родители сестер в этом ДТП погибли. «Сейчас девочки находятся в реанимации, под пристальным контролем врачей, – отметил губернатор. – Младшие пришли в сознание, старшая - введена в искусственную кому. Все трое получили множество серьезных повреждений, поэтому после лечения им понадобится длительная реабилитация».

Глава региона поблагодарил всех, кто искренне переживает за состояние сестер. «Выражаю соболезнования родным и близким погибших, а девочкам желаю скорейшего выздоровления и душевных сил», – добавил губернатор.

Михаил Ведерников поручил администрации Псковской области взять вопрос на особый контроль и оказать всю необходимую помощь. В социальных сетях организован сбор средств для пострадавших девочек.