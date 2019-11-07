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Общество

Медики стабилизировали крайне тяжелое состояние пострадавших в ДТП под Псковом девочек

Фото УМВД России по Псковской области

Медикам удалось стабилизировать крайне тяжелое состояние трёх девочек, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии на Ленинградском шоссе под Псковом 3 ноября. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram.

Родители сестер в этом ДТП погибли. «Сейчас девочки находятся в реанимации, под пристальным контролем врачей, – отметил губернатор. – Младшие пришли в сознание, старшая - введена в искусственную кому. Все трое получили множество серьезных повреждений, поэтому после лечения им понадобится длительная реабилитация».

Фото УМВД России по Псковской области

Глава региона поблагодарил всех, кто искренне переживает за состояние сестер. «Выражаю соболезнования родным и близким погибших, а девочкам желаю скорейшего выздоровления и душевных сил», – добавил губернатор.

Михаил Ведерников поручил администрации Псковской области взять вопрос на особый контроль и оказать всю необходимую помощь. В социальных сетях организован сбор средств для пострадавших девочек.

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