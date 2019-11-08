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Общество

Подлодки «Псков» и «Нижний Новгород» провели учебную дуэль в Баренцевом море

АПЛ "Псков"

Атомные подводные лодки «Псков» и «Нижний Новгород» провели учебную дуэль в Баренцевом море, сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны.

Практическое выполнение торпедных стрельб по подводной цели стало наиболее сложным и ответственным этапом совместных подводных маневров. Это упражнение экипажи выполнили в дуэльном варианте, на первом этапе учения — условными пусками, а на следующем — торпедами, не оснащенными боевой частью.

Оба экипажа действовали в подводном положении. В целях безопасности разница в коридорах глубин для АПЛ составляла 50 метров.

До этого в течение нескольких дней подводники вели поиск и скрытное слежение за партнёром, выполняющим роль условного противника, отрабатывали элементы боевого маневрирования с выходом в атакующую позицию, осуществляли отрыв от преследования с постановкой помех и ложной цели.

С норвежской стороны на учения последовала негативная реакция, в частности премьер Норвегии Эрна Сульберг заявила, что Россия тем самым демонстрирует свою мощь и стремление обеспечить безопасность морского пути в район Мурманска.

«Псков» — российская атомная подводная лодка предназначена для слежения за стратегическими подводными лодками и авианосными ударными группами вероятного противника и их уничтожения при начале конфликта. Подлодка заложена на стапеле в 1989 году, в 1992 году её спустили на воду, в 1993 году на субмарине поднят военно-морской флаг. В апреле 1995 года ей присвоено имя «Псков».  

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