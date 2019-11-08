0
11:40
Результаты опроса: Горожане поддерживают идею сделать центр Пскова пешеходным
11:36
И. п. главы Пскова: Компания «Экопром» стала работать лучше
10:43
Псковская гордума намерена и дальше экономить на своих расходах
10:04
Подлодки «Псков» и «Нижний Новгород» провели учебную дуэль в Баренцевом море
10:00
Начался ПАИ-live с Еленой Полонской (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
09:40
Время продажи алкоголя изменилось в Псковской области
09:32
Елена Полонская станет гостем прямого эфира проекта ПАИ-live в 10:00
Еще новости
Общество

Результаты опроса: Горожане поддерживают идею сделать центр Пскова пешеходным

Читатели Псковского агентства информации ответили на вопрос, хотели бы они видеть центр Пскова пешеходным. Опрос прошёл в официальной группе ПАИ в социальных сетях.

Значительная часть тех, кто принял участие в опросе, выступила за то, чтобы закрыть центр для автомобилей. Этот вариант ответа выбрали 35,65%. 20% уверены, что пешеходным центр Пскова может стать, когда в городе сделают альтернативные мосты и улицы для движения транспорта в центр.

20,87% опрошенных поддержали вариант «Глупости всё это. Город и так стоит в пробках». 

13,91% считают, что вполне достаточно и того, что город несколько раз в год перекрывают ярмарками и массовыми гуляниями.

8,7% пользователей соцсетей ответили, что закрывать центр можно разве что по выходным и поздними вечерами, когда никто не спешит на работу.

7 ноября глава администраци Пскова Александр Братчиков сообщил, что в настоящее время обсуждается идея проекта по созданию в центре города пешеходной зоны. Идея нашла поддержку у областных властей. Однако пока говорить о каких-либо деталях его реализации преждевременно. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Результаты опроса: Горожане поддерживают идею сделать центр Пскова пешеходным
08 ноября 2019
Результаты опроса: Горожане поддерживают идею сделать центр Пскова пешеходным
И. п. главы Пскова: Компания «Экопром» стала работать лучше
08 ноября 2019
И. п. главы Пскова: Компания «Экопром» стала работать лучше
Псковская гордума намерена и дальше экономить на своих расходах
08 ноября 2019
Псковская гордума намерена и дальше экономить на своих расходах
Подлодки «Псков» и «Нижний Новгород» провели учебную дуэль в Баренцевом море
08 ноября 2019
Подлодки «Псков» и «Нижний Новгород» провели учебную дуэль в Баренцевом море
Начался ПАИ-live с Еленой Полонской (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
08 ноября 2019
Начался ПАИ-live с Еленой Полонской (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Время продажи алкоголя изменилось в Псковской области
08 ноября 2019
Время продажи алкоголя изменилось в Псковской области
Елена Полонская станет гостем прямого эфира проекта ПАИ-live в 10:00
08 ноября 2019
Елена Полонская станет гостем прямого эфира проекта ПАИ-live в 10:00
Медики стабилизировали крайне тяжелое состояние пострадавших в ДТП под Псковом девочек
07 ноября 2019
Медики стабилизировали крайне тяжелое состояние пострадавших в ДТП под Псковом девочек

Идет загрузка...