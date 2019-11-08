Результаты опроса: Горожане поддерживают идею сделать центр Пскова пешеходным

11:40, 08 ноября 2019, ПАИ

Читатели Псковского агентства информации ответили на вопрос, хотели бы они видеть центр Пскова пешеходным. Опрос прошёл в официальной группе ПАИ в социальных сетях.

Значительная часть тех, кто принял участие в опросе, выступила за то, чтобы закрыть центр для автомобилей. Этот вариант ответа выбрали 35,65%. 20% уверены, что пешеходным центр Пскова может стать, когда в городе сделают альтернативные мосты и улицы для движения транспорта в центр.

20,87% опрошенных поддержали вариант «Глупости всё это. Город и так стоит в пробках».

13,91% считают, что вполне достаточно и того, что город несколько раз в год перекрывают ярмарками и массовыми гуляниями.

8,7% пользователей соцсетей ответили, что закрывать центр можно разве что по выходным и поздними вечерами, когда никто не спешит на работу.

7 ноября глава администраци Пскова Александр Братчиков сообщил, что в настоящее время обсуждается идея проекта по созданию в центре города пешеходной зоны. Идея нашла поддержку у областных властей. Однако пока говорить о каких-либо деталях его реализации преждевременно.