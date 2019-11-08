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Общество

Количество пыли в воздухе в Пскове увеличилось на 50% за пять лет

Фото Андрея Степанова

В Пскове отмечен рост уровня взвешенных веществ (пыли) в воздухе более чем на 50% за последние пять лет. Об этом сообщается в ежегоднике «Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России за 2018 год», который подготовила Государственная геофизическая обсерватория (ГГО) имени Воейкова - структурное подразделение Росгидромета.

Такой же показатель зарегистрирован в Губахе, Елизово, Искитиме, Каменске-Уральском, Краснодаре, Прокопьевске, Твери и Якутске. Самым же пыльным городом оказалась Махачкала, где средний уровень запыленности превышает норму более чем в 4 раза.

Отмечается, что взвешенные частицы при проникновении в органы дыхания человека приводят к нарушению системы дыхания и кровообращения. Эти частицы включают в себя неорганическую пыль, золу, сажу, дым, сульфаты, нитраты и другие твердые вещества.

Начальник городской Госавтоинспекции отмечал, что на 1 января 2019 года в Пскове зарегистрировано 110 тысяч автомобилей, и количество транспортных средств увеличивается в среднем на 3 тысячи ежегодно.

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