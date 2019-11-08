При выборе собаки псковичам рекомендуют изучить, для чего была выведена порода

14:28, 08 ноября 2019, ПАИ

При выборе собаки следует изучить, для чего была выведена та или иная порода, заявила заместитель руководителя клуба «Бэст», владелица питомника Choco Fairy Tale Марина Федорова на пресс-конференции 8 ноября. Она призвала псковичей не гнаться за модой, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Марина Фёдорова в качестве примера привела хаски, спрос на которых вырос после демонстрации собак этой породы по телевидению. «А надо посмотреть, для чего она была выведена: собака ездовая, ей бегать надо. Человек, который этого не осознает, будет бегать за ней каждый выгул. Нужно реально оценивать свои возможности», - сказала эксперт.

Начальник центра кинологической службы УМВД России по Псковской области Константин Воронков обратил внимание на то, что во многом поведение собаки зависит от хозяина. По его словам, любую собаку, а не только представителей бойцовских пород, можно развить так, чтобы у нее будет появляться агрессия. «Если человек хочет, чтобы собака была такой, он ее такой сделает. Наша же задача - постараться сделать так, чтобы таким людям собаки в руки не доставались», - подчеркнул Константин Воронков.

Владелец питомника «Стражи Пскова» Александр Пушкин добавил, что ни одна собака изначально не агрессивна, всё зависит от того, как её воспитал хозяин. «Если он ее поощрял за проявление агрессии, натаскивал на это, заводил ее для того, чтобы выйти во двор со словами: «Ну сейчас мы всех порвем», то, наверно, так люди понимают, что такое «бойцовские собаки». Можно и чихуахуа натаскать», - отметил заводчик.

Руководитель секции социально-ориентированного собаководства при клубе «Бэст», специалист-адвентор Елена Балыкова заявила, что владельцам в воспитании собак надо начинать с себя. «Собака может быть злобной, она имеет на это право, но человек, который держит собаку, должен знать кнопки, которыми ей можно управлять», - подчеркнула она и добавила, что собака прекрасно всю жизнь может прожить на трех командах, и обучить ее довольно просто.