0
13:56
Количество пыли в воздухе в Пскове увеличилось на 50% за пять лет
11:40
Результаты опроса: Горожане поддерживают идею сделать центр Пскова пешеходным
11:36
И. п. главы Пскова: Компания «Экопром» стала работать лучше
10:43
Псковская гордума намерена и дальше экономить на своих расходах
10:04
Подлодки «Псков» и «Нижний Новгород» провели учебную дуэль в Баренцевом море
10:00
Начался ПАИ-live с Еленой Полонской (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
09:40
Время продажи алкоголя изменилось в Псковской области
Еще новости
Общество

При выборе собаки псковичам рекомендуют изучить, для чего была выведена порода

При выборе собаки следует изучить, для чего была выведена та или иная порода, заявила заместитель руководителя клуба «Бэст», владелица питомника Choco Fairy Tale Марина Федорова на пресс-конференции 8 ноября. Она призвала псковичей не гнаться за модой, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Марина Фёдорова в качестве примера привела хаски, спрос на которых вырос после демонстрации собак этой породы по телевидению. «А надо посмотреть, для чего она была выведена: собака ездовая, ей бегать надо. Человек, который этого не осознает, будет бегать за ней каждый выгул. Нужно реально оценивать свои возможности», - сказала эксперт.

Начальник центра кинологической службы УМВД России по Псковской области Константин Воронков обратил внимание на то, что во многом поведение собаки зависит от хозяина. По его словам, любую собаку, а не только представителей бойцовских пород, можно развить так, чтобы у нее будет появляться агрессия. «Если человек хочет, чтобы собака была такой, он ее такой сделает. Наша же задача - постараться сделать так, чтобы таким людям собаки в руки не доставались», - подчеркнул Константин Воронков.

Владелец питомника «Стражи Пскова» Александр Пушкин добавил, что ни одна собака изначально не агрессивна, всё зависит от того, как её воспитал хозяин. «Если он ее поощрял за проявление агрессии, натаскивал на это, заводил ее для того, чтобы выйти во двор со словами: «Ну сейчас мы всех порвем», то, наверно, так люди понимают, что такое «бойцовские собаки». Можно и чихуахуа натаскать», - отметил заводчик.

Руководитель секции социально-ориентированного собаководства при клубе «Бэст», специалист-адвентор Елена Балыкова заявила, что владельцам в воспитании собак надо начинать с себя. «Собака может быть злобной, она имеет на это право, но человек, который держит собаку, должен знать кнопки, которыми ей можно управлять», - подчеркнула она и добавила, что собака прекрасно всю жизнь может прожить на трех командах, и обучить ее довольно просто.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Количество пыли в воздухе в Пскове увеличилось на 50% за пять лет
08 ноября 2019
Количество пыли в воздухе в Пскове увеличилось на 50% за пять лет
Результаты опроса: Горожане поддерживают идею сделать центр Пскова пешеходным
08 ноября 2019
Результаты опроса: Горожане поддерживают идею сделать центр Пскова пешеходным
И. п. главы Пскова: Компания «Экопром» стала работать лучше
08 ноября 2019
И. п. главы Пскова: Компания «Экопром» стала работать лучше
Псковская гордума намерена и дальше экономить на своих расходах
08 ноября 2019
Псковская гордума намерена и дальше экономить на своих расходах
Подлодки «Псков» и «Нижний Новгород» провели учебную дуэль в Баренцевом море
08 ноября 2019
Подлодки «Псков» и «Нижний Новгород» провели учебную дуэль в Баренцевом море
Начался ПАИ-live с Еленой Полонской (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
08 ноября 2019
Начался ПАИ-live с Еленой Полонской (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Время продажи алкоголя изменилось в Псковской области
08 ноября 2019
Время продажи алкоголя изменилось в Псковской области
Елена Полонская станет гостем прямого эфира проекта ПАИ-live в 10:00
08 ноября 2019
Елена Полонская станет гостем прямого эфира проекта ПАИ-live в 10:00

Идет загрузка...