Губернатор о создании псковского отделения Российского исторического общества: Такой командой можно добиться впечатляющих результатов

16:57, 08 ноября 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаила Ведерников поздравил с созданием в регионе отделения Российского исторического общества. «Уверен, что такой командой можно будет добиться впечатляющих результатов», - заявил глава региона на учредительном заседании отделения Российского исторического общества 8 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников отметил, что, когда Российское историческое общество появилось в 1866 году, его главной целью было содействие русскому национальному просвещению. «Эта цель не изменилась и стала более актуальной», - подчеркнул губернатор. Он добавил, что в Псковской области остоялись сотни событий, которые повлияли на судьбы людей, но при этом не имели широкой огласки.

Губернатор выразил надежду, что собравшиеся примут участие в проекте «Без срока давности», 75-летии Победы и 800-летии со дня рождения князя Александра Невского. «Для Псковской области каждое из этих событий имеет принципиальное значение», - сказал Михаил Ведерников.

Российское историческое общество берет начало от Русского исторического общества, которое было основано в 1866 году. Сегодня оно объединяет более 60 организаций и имеет свыше 40 отделений.