Директор регионального госархива: В Псковской области масса поводов для создания отделения Российского исторического общества

17:33, 08 ноября 2019, ПАИ

В Псковской области масса поводов для создания отделения Российского исторического общества, заявил директор государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин на учредительном заседании организации 8 ноября. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Валерий Кузьмин рассказал, что архив «ведёт большую работу по популяризации истории». Он, в частности, отметил работу над проектом «Архив — живая память поколений» и соответствующие занятиях в школах. «Темы занятий строятся таким образом, чтобы дети изучали историю с 5 по 11 классы по архивным документам, при этом уделяется внимание историческим персоналиям. Мы провели более 260 занятий, которые посетили 7400 человек», - отметил директор архива.

Кроме того, на базе архива и проектного офиса «Команды 2018» проходят мероприятия по изучению семейной истории, в частности, конкурс «Моя семейная история». В ближайшее время особое внимание планируется уделить проекту «Без срока давности» и тщательно изучить документы о фашистских злодеяниях в годы Великой Отечественной войны с тем, чтобы опубликовать их.

Врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина добавила, что вуз готов подключиться к работе общества и, в частности, развивать молодёжное направление.

Директор Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ Людмила Алиева подтвердила слова коллеги и отметила, что в университете, особенно на историческом факультете, «возлагают большие надежды на сотрудничество с Российским историческим обществом».