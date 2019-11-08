Валерий Кузьмин возглавил псковское отделение Российского исторического общества

17:52, 08 ноября 2019, ПАИ

Директор государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин возглавил региональное отделение Российского исторического общества (РИО), о создании которого губернатор Михаил Ведерников объявил на учредительном заседании 8 ноября. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Кандидатуру Валерия Кузьмина предложил начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки Археологического центра Псковской области Александр Михайлов. Губернатор региона Михаил Ведерников поинтересовался, не будет ли самоотвода.

«Самоотвода не будет», - ответил Валерий Кузьмин и добавил, что сделает всё возможное, чтобы Псков прозвучал на всю Россию.

Михаил Ведерников пожелал удачи и поблагодарил за активную работу.

Ученый секретарь Новгородского государственного объединенного музея-заповедника, ответственный секретарь Совета отделения Российского исторического общества в Великом Новгороде Татьяна Ярыш отметила, что создание в Пскове отделения РИО «привлечет дополнительное внимание к древнему городу». Она пожелала псковским коллегам успехов и подчеркнула, что «очень рада созданию отделения Российского исторического общества именно на базе госархива Псковской области».

Представитель отделения Российского исторического общества в Ленинградской области Юлия Крипатова пожелала новому отделению общества плодотворной работы. «Открытие отделения - это не только значимое событие для региона, но и возможность расширить культурно-просветительскую деятельность», - подчеркнула она, выразив надежду, что в ближайшее время Псковская и Ленинградская области подпишут соглашение о взаимодействии в области архивной деятельности.

«Мы готовы взаимодействовать и делиться своим опытом. И нам есть, чему поучиться у Псковской области», - подытожила Юлия Крипатова.