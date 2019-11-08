Новый порядок расчета тарифов по обращению с отходами утвердили в России

20:53, 08 ноября 2019, ПАИ

Правительство России утвердило новый порядок расчета тарифов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, из факторов, которые учитываются при определении тарифов в сфере обращения с ТКО, исключили налог на прибыль и плату за негативное воздействие на окружающую среду.

Документ разработала федеральная антимонопольная служба. По их данным, благодаря внесенным изменениям уже в ближайшее время должно произойти снижение тарифной нагрузки на потребителей.

С 1 января в России начался переход на новую систему обращения с ТКО. Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Псковской области по результатам конкурса, техзадание для которого было подготовлено при участии представителей общественности, стало ООО «Экопром». Компания входит в холдинг «Мехуборка», работающий в сфере обращения с отходами в 11 субъектах России.