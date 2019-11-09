Диктора и режиссера псковского телевидения Клару Дыкленко выдвинули на «Народное признание»

17:35, 09 ноября 2019, ПАИ

Диктора и режисера филиала ВГТРК «ГТРК «Псков» Клару Дыкленко выдвинули на соискание общественной премии «Народное признание» в номинации «Призвание». Инициатива выдвижения принадлежит коллегам Клары Дыкленко.

«Она пришла на областное телевидение в 1965 году и отработала здесь 44 года. Занимала должности режиссера, продюсера, но большинству зрителей псковского телевидения запомнилась как великолепный диктор. Ее любили и ждали у своих «голубых экранов» несколько поколений жителей Псковской области. Сочетая свои актёрские данные (Клара Александровна начинала как актриса в Петрозаводске), природную красоту, острый ум и грамотную речь, она умела даже в эпоху цензуры делать запоминающиеся выпуски новостей», - пояснили в телекомпании.

В 2009 году Клара Дыкленко вышла на пенсию. «Это по-прежнему бодрый, жизнерадостный и наблюдательный человек, который внимательно следит за всем, что происходит в эфире областного телевидения. Признаемся, когда к нам в телерадиокомпанию приходят новые сотрудники на вакансию ведущего, которым нужно что называется «поставить голос» – первое, что приходит на ум – позвонить Кларе Дыкленко и попросить ее позаниматься «речью» с новеньким. И можно быть уверенным: после нескольких таких занятий теле- и радиоведущие обретают уверенность в себе и выходят в эфир с приятным, поставленным голосом. Клара Александровна всегда желанный гость на ГТРК «Псков», советы живой легенды областного ТВ востребованы до сих пор», - рассказали коллеги.

Первая общественная премия «Народное признание» вручается в Псковской области на проятжении 10 лет. По итогам 2019 года ее вручат победителям в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Команда-2018».

Заявки принимаются до 5 декабря. Положение о конкурсе с условиями участия в нем здесь >>>.