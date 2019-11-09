Арт-объект «Время Крыма» с псковской башней открыли в Симферополе
В Симферополе открыли необычные солнечные часы. Они изготовлены десятками кузнецов России, и по своему внешнему виду напоминают карту страны. Размер часов - 4 на 10 метров.
Для данного арт-объекта, получившего название «Время Крыма», были использованы фрагменты, выполненные, в том числе, псковичами. Псковский кузнец, мастер-оружейник Борис Милов выковал сегмент с элементами псковской башни, профилем Александру Пушкина, барсом и цифрами региона - «60». Основу для карты подготовили кузнецы из Санкт-Петербурга.
Открытие арт-объекта стало частью программы одноименного кузнечного фестиваля. Его участниками стали около 300 мастеров.