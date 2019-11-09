0
19:28
Михаил Ведерников проконтролировал строительство детских садов в Пскове и Псковском районе
19:17
Псковский губернатор проинспектировал ход реконструкции улицы Леона Поземского в Пскове
18:29
Арт-объект «Время Крыма» с псковской башней открыли в Симферополе
17:35
Диктора и режиссера псковского телевидения Клару Дыкленко выдвинули на «Народное признание»
16:22
В Пустошке сыграли первую свадьбу в новом зале для бракосочетаний
15:40
ФОТОФАКТ: Последствия разлива реки Шелонь в Порхове
10:37
Псковские книги переданы в дар Берлинской государственной библиотеке
Еще новости
Общество

Арт-объект «Время Крыма» с псковской башней открыли в Симферополе

"Время Крыма" - арт-объект с таким названием открыли в Симферополе. Фото из группы проекта ВКонтакте.

В Симферополе открыли необычные солнечные часы. Они изготовлены десятками кузнецов России, и по своему внешнему виду напоминают карту страны. Размер часов - 4 на 10 метров. 

Карта России, выполненная кузнецами. Фото из официальной группы проекта ВКонтакте.

Для данного арт-объекта, получившего название «Время Крыма», были использованы фрагменты, выполненные, в том числе, псковичами. Псковский кузнец, мастер-оружейник Борис Милов выковал сегмент с элементами псковской башни, профилем Александру Пушкина, барсом и цифрами региона - «60». Основу для карты подготовили кузнецы из Санкт-Петербурга.

Элементы арт-объекта "Время Крыма", выполненные псковичами.

Открытие арт-объекта стало частью программы одноименного кузнечного фестиваля. Его участниками стали около 300 мастеров. ​

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников проконтролировал строительство детских садов в Пскове и Псковском районе
09 ноября 2019
Михаил Ведерников проконтролировал строительство детских садов в Пскове и Псковском районе
Псковский губернатор проинспектировал ход реконструкции улицы Леона Поземского в Пскове
09 ноября 2019
Псковский губернатор проинспектировал ход реконструкции улицы Леона Поземского в Пскове
Арт-объект «Время Крыма» с псковской башней открыли в Симферополе
09 ноября 2019
Арт-объект «Время Крыма» с псковской башней открыли в Симферополе
Диктора и режиссера псковского телевидения Клару Дыкленко выдвинули на «Народное признание»
09 ноября 2019
Диктора и режиссера псковского телевидения Клару Дыкленко выдвинули на «Народное признание»
В Пустошке сыграли первую свадьбу в новом зале для бракосочетаний
09 ноября 2019
В Пустошке сыграли первую свадьбу в новом зале для бракосочетаний
ФОТОФАКТ: Последствия разлива реки Шелонь в Порхове
09 ноября 2019
ФОТОФАКТ: Последствия разлива реки Шелонь в Порхове
Псковские книги переданы в дар Берлинской государственной библиотеке
09 ноября 2019
Псковские книги переданы в дар Берлинской государственной библиотеке
Семейный фестиваль «Маленький чемпион» пройдет в Пскове 10 ноября
09 ноября 2019
Семейный фестиваль «Маленький чемпион» пройдет в Пскове 10 ноября

Идет загрузка...