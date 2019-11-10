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Общество

Исполняющая полномочия главы Пскова ищет хозяев для двух подброшенных котят

Фото со страницы Елены Полонской

Исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская ищет хозяев для двух подброшенных котят.

«Отдам в добрые руки на счастье чудесных малышей: мальчика и девочку! Крошки ручные и ласковые, идут на ручки, вовсю мурчат. Возраст 1,5 месяца, ходят в лоточек. Нам подкинули трёх крох, одну кроху оставили себе», - написала Елена Полонская на своей странице «ВКонтакте».

Фото со страницы Елены Полонской

О тех, кому тоже нужен новый дом и забота, можно прочитать в рубрике Псковского агентства информации «В добрые руки». В очередной публикации - о пушистых питомцах - котах и кошках - из порховского приюта «Добрый». Их тоже можно взять себе.

 

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