Исполняющая полномочия главы Пскова ищет хозяев для двух подброшенных котят

09:40, 10 ноября 2019, ПАИ

Исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская ищет хозяев для двух подброшенных котят.

«Отдам в добрые руки на счастье чудесных малышей: мальчика и девочку! Крошки ручные и ласковые, идут на ручки, вовсю мурчат. Возраст 1,5 месяца, ходят в лоточек. Нам подкинули трёх крох, одну кроху оставили себе», - написала Елена Полонская на своей странице «ВКонтакте».

О тех, кому тоже нужен новый дом и забота, можно прочитать в рубрике Псковского агентства информации «В добрые руки». В очередной публикации - о пушистых питомцах - котах и кошках - из порховского приюта «Добрый». Их тоже можно взять себе.