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Общество

Пропавшую великолучанку обнаружили в Пермском крае

Пропавшую в Великих Луках 18-летнюю Екатерину Самулевич обнаружили в одном из посёлков Пермского края. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Девушка ушла из дома 20 октября. 10 ноября её обнаружили. «Она жива и здорова. И будет доставлена домой. О данном факте родственники девушки проинформированы», - отметили в пресс-службе УМВД.

Екатерина Самулевич - инвалид 2-й группы. Одна неоднократно уходила из дома. В очередной раз девушка пропала после конфликта с родственниками.

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