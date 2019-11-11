Александр Котов: Социальное благополучие региона зависит от работы муниципальных служащих

12:05, 11 ноября 2019, ПАИ

Социальное благополучие и экономическое развитие региона зависит от работы муниципальных служащих на местах, заявил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов на открытии общего собрания ассоциации Совета муниципальных образований региона, которое проходит 11 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Местное самоуправление находится ближе всего к гражданам, и львиная доля проблем ложится на ваши плечи, — обратился он к присутствующим. — Впервые за долгие годы мы общими усилиями подошли к решению проблемы оплаты труда муниципальных служащих». Закон «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в Псковской области», который предусматривает увеличение оплаты труда муниципальных служащих депутаты областного Собрания приняли 31 октября.

Александр Котов поблагодарил губернатора Михаила Ведерникова за инициативу, направленную на увеличение зарплат муниципальных служащих. По его словам, цель регионального закона о зарплате муниципальных служащих — выстроить четкую систему оплаты труда сотрудников органов местного самоуправления, чтобы это соотносилось с государственной службой.

Спикер облсобрания сказал, что федеральное законодательство предоставляет право бездотационным муниципальным органам самостоятельно устанавливать уровень зарплат служащим и, по его словам, важно договориться в этом вопросе, чтобы были четкие и справедливые принципы, и никому «не было обидно». Он попросил собравшихся обратить на это внимание, и призвал вместе заняться поиском источников для финансирования.

Председатель Псковского областного Собрания добавил, что региональный парламент всегда готов к сотрудничеству.