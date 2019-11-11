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Политика

В районах Псковской области разработают программы развития здравоохранения

В муниципальных районах Псковской области разработают свои программы развития здравоохранения в рамках реализации мероприятий национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение».

11 ноября в рамках общего собрания Ассоциации Совета муниципальных образований Псковской области тема поднималась на встрече с председателем комитета здравоохранения региона Мариной Гаращенко, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. Глава ведомства подчеркнула, что органы местного самоуправления могут тем самым создавать условия для качественной жизни людей на местах. Так, в рамках нацпроекта «Демография» есть подпроект «Укрепление общественного здоровья», и его реализация — это зона ответственности муниципалитетов. Собственные программы могут способствовать достижению поставленных целей.

Кроме того, в таких документах должны быть учтено решение вопросов экологии, организации медицинских профилактических осмотров населения для снижения количества заболеваний, выявляемых на поздних стадиях.

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