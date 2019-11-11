Началась прямая трансляция конференции Псковского регионального отделения «Единой России» (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Псковское агентство информации ведет прямую видеотрансляцию XXVI конференции Псковского регионального отделения партии «Единая Россия». Главным вопросом заседания станет досрочное прекращение полномочий секретаря регионального отделения партии и выбор нового руководителя.
Кроме этого, Александр Котов, который занимал должность секретаря партотделения, подведет итоги работы.
24 октября президиум генерального совета «Единой России» согласовал кандидатуру депутата Госдумы Александра Козловского на должность исполняющего полномочия секретаря Псковского регионального отделения партии