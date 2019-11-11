Михаил Ведерников рекомендовал депутатам от «Единой России» пересмотреть подходы к работе

16:47, 11 ноября 2019, ПАИ

«Некоторые депутаты от «Единой России» снизили темпы своей работы», - заявил на конференции Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» губернатор Михаил Ведерников.

Конференция проходит в Пскове 11 ноября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Необходимо признать, что 2019 год поставил перед «ЕР» новые вызовы», - отметил глава региона.

По его словам, возникали в этом году вопросы, которые требовали живого участия в их решении. Сейчас важно «пересмотреть подходы и проанализировать ошибки». Губернатор отметил: самое главное - переосмыслить, каким образом вести работу на земле.

«Надо не забывать, что «Единая Россия» - это ключевая конструкция системы государственного управления, - сказал он и добавил. - Есть возможности стоять в авангарде политики».

Глава региона подчеркнул, что если депутаты не готовы системно защищать интересы избирателей, то в этом случае нарушается обратная связь с населением.

Михаил Ведерников подчеркнул, что неоднократно призывал коллег депутатов участвовать в контрольных выездах на объекты, где ведется работа в рамках нацпроектов, но не всегда депутаты откликались на такие предложения. По его словам, партийцам следует пересмотреть подходы к работе и к людям.

Он также порекомендовал провести ревизию в рядах общественных помощников из числа социально активных граждан. По его словам, в регионе появилось немало «людей с характером и умением добиваться целей».

Михаил Ведерников уточнил, что ежедневно поступает множество обращений в администрацию, на сайт главы региона. «Было бы правильно, если бы в решении проблемных вопросов участвовали все вместе. Надо продумать механизмы, когда члены партии и депутаты разных уровней вместе решали эти проблемы», - сказал губернатор.