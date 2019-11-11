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Общество

Оглашаются результаты голосования на конференции «Единой России» в Пскове (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)

Псковское агентство информации ведет прямую видеотрансляцию XXVI конференции Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», где оглашаются результаты голосования за кандидатов на пост секретаря регионального отделения партии.

24 октября президиум генерального совета «Единой России» согласовал кандидатуру депутата Госдумы Александра Козловского на должность исполняющего полномочия секретаря Псковского регионального отделения партии.  В бюллетени для тайного голосования на конференции была включена его фамилия и депутата Псковского областного Собрания Виктора Антонова.

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