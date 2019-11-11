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Общество

Стал известен состав жюри псковской «Киномании» в категории «Кино – это жизнь»

В Пскове определился состав жюри, который будет оценивать работы номинантов, на конкурсе авторского молодёжного короткометражного кино «Киномания» в категории «Кино – это жизнь». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском городском молодежном центре.

В данной категории авторы фильмов будут соревноваться в номинациях «Лучший молодёжный фильм», «Самый злободневный сюжет», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшая операторская работа», «Лучший монтаж» и «Лучшая работа звукорежиссёра».

В состав жюри вошли кинорежиссер, актёр, сценарист, монтажёр, преподаватель кафедры кино и фото искусства в СПбГИК, а также в высшей школе режиссёров и сценаристов Юрий Фетинг, доцент кафедры кино и фотоискусства СПбГИК, кандидат искусствоведения, режиссёр и автор сценариев Алексей Гусев, европейский художник, режиссер и музыкант, набирающий популярность в Европе и США артист VOID.

Финал конкурса состоится 13 ноября на малой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. Организатором мероприятия выступает Псковский городской молодёжный центр.

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