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Общество

Через три дня в Пскове назовут победителя осеннего фотоконкурса

Победитель конкурса пейзажной фотографии «Псковская осень» определится через три дня. В настоящее время наибольшее количество голосов набрала фотография Юрия Семёнова (256 голосов).

Фотография Юрия Семёнова

На втором месте находится фотография Виктора Желенговского (227 голосов).

Фотография Виктора Желенговского

На третьем – фотография Романа Дмитриева (181 голос).

Фотография Романа Дмитриева

Голосование стартовало 1 ноября, а завершится – 14 ноября в 12:00. Конкурс проводит Псковское агентство информации.

По итогам голосования будет определен один победитель, который получит диплом и сертификат на посещение одного из ресторанов Пскова.

Проголосовать за фотографии можно здесь>>>

С положением о конкурсе можно познакомиться здесь>>>

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