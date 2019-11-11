Через три дня в Пскове назовут победителя осеннего фотоконкурса

22:25, 11 ноября 2019, ПАИ

Победитель конкурса пейзажной фотографии «Псковская осень» определится через три дня. В настоящее время наибольшее количество голосов набрала фотография Юрия Семёнова (256 голосов).

На втором месте находится фотография Виктора Желенговского (227 голосов).

На третьем – фотография Романа Дмитриева (181 голос).

Голосование стартовало 1 ноября, а завершится – 14 ноября в 12:00. Конкурс проводит Псковское агентство информации.

По итогам голосования будет определен один победитель, который получит диплом и сертификат на посещение одного из ресторанов Пскова.

Проголосовать за фотографии можно здесь>>>

С положением о конкурсе можно познакомиться здесь>>>