Проморолик о туристической привлекательности Псковской области выйдет на телеканале «Культура»
Проморолик о туристической привлекательности Пскова и области выйдет на телеканале «Культура», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псково-Изборского объединенного музея-заповедника.
В рамках договоренности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с телеканалом «Культура» съемки проморолика прошли 11 ноября. В его создании приняли участие сотрудники Псково-Изборского объединенного музея-заповедника.
Проморолик выйдет в эфир телеканала «Культура» 17 ноября в 16:20.
Губернатор Михаил Ведерников отмечал, что отношение к развитию туризма в Псковской области за последние десятилетия серьёзно изменилось. Также глава региона предложил ввести для иностранных туристов трехдневное безвизовое пребывание в Псковской области.