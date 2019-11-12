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Общество

Проморолик о туристической привлекательности Псковской области выйдет на телеканале «Культура»

Фото Псково-Изборского объединенного музея-заповедника

Проморолик о туристической привлекательности Пскова и области выйдет на телеканале «Культура», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псково-Изборского объединенного музея-заповедника.

Фото Псково-Изборского объединенного музея-заповедника

В рамках договоренности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с телеканалом «Культура» съемки проморолика прошли 11 ноября. В его создании приняли участие сотрудники Псково-Изборского объединенного музея-заповедника.

Фото Псково-Изборского объединенного музея-заповедника

Проморолик выйдет в эфир телеканала «Культура» 17 ноября в 16:20.

Губернатор Михаил Ведерников отмечал, что отношение к развитию туризма в Псковской области за последние десятилетия серьёзно изменилось. Также глава региона предложил ввести для иностранных туристов трехдневное безвизовое пребывание в Псковской области. 

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