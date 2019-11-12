Фундамент будущей станции очистки питьевой воды заложат в Псковском районе

15:51, 12 ноября 2019, ПАИ

В деревне Череха Псковского района к концу этой недели подрядчик приступит к закладке фундамента для технологического здания, в котором будет размещаться оборудование для очистки питьевой воды. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.

Отмечается, что работы по строительству станции очистки питьевой воды ведутся в полном соответствии со сроками, которые установлены в контракте. В настоящее время подрядчик уже доставил на площадку резервуары для чистой воды. Их установят в ближайшее время.

Все строительные работы планируется закончить до конца этого года. Введение в эксплуатацию данного объекта позволит обеспечить чистой питьевой водой более двух тысяч жителей деревни Череха.

Работы финансируются в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия — Эстония» на период 2014 — 2020 годов по проекту «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера – 2». На строительство станции очистки питьевой воды направлены более 43 млн рублей.