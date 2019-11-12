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Общество

Опочецкий мастер по металлу Роман Кириллов поборется за «Народное признание - 2019»

Роман Кириллов

Мастер по металлу, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств Службы подстанций ПО «Западные ЭС» Псковского филиала компании «Россети Северо-Запад» Роман Кириллов выдвинут на соискание Первой общественной премии региона «Народное признание - 2019» в номинации «Талант». Заявку прислала индивидуальный предприниматель Светлана Эйхман.

Изготовленный Романом Кирилловым динозавр

«Роман Кириллов не просто одаренный творческий человек, он настоящий мастер, который щедро делится своим искусством, — отметила Светлана Эйхман. — Многие видели удивительные фигуры динозавров, которые он делает из металлолома, но мало кто знает, что в городе Опочке есть множество кованых металлических работ, выполненных Романом по собственным эскизам и по личной инициативе».

Изготовленный Романом Кирилловым "терминатор"

«Одна из таких работ — изящный букет, установленный в самом центре города возле магазина цветов «Престиж». Поэтому, от имени всех опочан, хочу выразить признательность Роману за его искусство и талант», — добавила предприниматель.

В этом году премия «Народное признание» присуждается в 10-й раз. Награды получат победители в 12 номинациях: «Наша марка», «Открытие», «Сервис», «Рекорд», «Лидер», «Талант», «Поступок», «Защита», «Инициатива», «Событие», «Призвание», «Команда-2018». Информация о номинациях и правилах участия размещена здесь>>>

Претендовать и номинировать на награду может любой, главное, чтобы кандидат имел непосредственное отношение к Псковской области.

Отправить заявку необходимо на электронную почту premiya@informpskov.ru. Они принимаются до 12:00 5 декабря. В письмо нужно вложить бланк заявки (его можно скачать здесь>>>) и  фотографию претендента.

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