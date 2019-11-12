Объявлен конкурс проектов памятного знака «Зарождение Знамени Победы» для Идрицы

16:52, 12 ноября 2019, ПАИ

Открытый творческий конкурс на лучший проект памятного знака «Зарождение Знамени Победы» объявило Российское военно-историческое общество в рамках реализации национального проекта «Культура». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе РВИО, памятный знак установят в поселке Идрица Себежского района.

Отмечается, что выбранное место может раскрыть историю зарождения одной из главных реликвий современной России, сконцентрировав внимание на 150-й стрелковой дивизии, которая за освобождение поселка приказом ВГК № 135 от 12 июля 1944 года 150-й стрелковой дивизии удостоена наименования «Идрицкая».

Участие в конкурсе могут принять физические лица независимо от гражданства, творческие объединения и коллективы авторов. Срок подачи проектов – до 10 декабря включительно.

Победителей определит комиссия, в которую войдут известные архитекторы, скульпторы, художники, деятели культуры и искусства, представители общественности и органов власти. Зарегистрироваться в конкурсе, ознакомиться с положением и конкурсными материалами можно здесь>>>

По инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова поселок Идрица включен в план празднования 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году. В рамках подготовки разработан документ, рассчитанный на 3 года, который включает серию мероприятий, направленных на развитие образования, здравоохранения, ЖКХ, культуры и спорта.