В 2020 году в Псковской области могут начать эксперимент по раздельному сбору мусора

18:04, 12 ноября 2019, ПАИ

В 2020 году в Псковской области могут появиться экспериментальные площадки по раздельному сбору мусора. Об этом сообщил директор ООО «Экопром» - регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Сергей Пайст в эфире «Радио России» 12 ноября.

Он рассказал, что в России есть масса нюансов, в том числе мусоропроводы, которые будут тормозить раздельный сбор отходов. По его словам, для этого должно появиться множество точек приема вторсырья.

Пока регоператор поставил перед собой задачу по установке контейнеров для ПЭТ-бутылки. «Их еще можно ставить и ставить. Мы делали тестовые эксперименты в муниципальных образованиях, люди хорошо реагируют, пользуются этой возможностью», - рассказал Сергей Пайст. Он добавил, что заниматься другими экспериментами в ближайшее время пока не планируется, но обещал подумать об этом.

Читатели Псковского агентства информации могут принять участие в опросе о раздельном сборе мусора. Он размещён в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».