0
18:02
Псковский регоператор по обращению с ТКО: За 10 месяцев мы сделали огромный объем работы
17:28
Объявлен сбор средств в помощь пострадавшему в ДТП под Псковом велосипедисту Сергею Блинову
16:52
Объявлен конкурс проектов памятного знака «Зарождение Знамени Победы» для Идрицы
16:34
Псковичам предлагают принять участие в опросе о раздельном сборе мусора
16:16
Ввести круговое движение на перекрестке улиц Некрасова и Маркса предложили в Пскове
15:10
Опочецкий мастер по металлу Роман Кириллов поборется за «Народное признание - 2019»
12:54
Михаил Ведерников стал героем телепередачи «Картина мира»
Еще новости
Общество

В 2020 году в Псковской области могут начать эксперимент по раздельному сбору мусора

В 2020 году в Псковской области могут появиться экспериментальные площадки по раздельному сбору мусора. Об этом сообщил директор ООО «Экопром» - регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Сергей Пайст в эфире «Радио России» 12 ноября.

Он рассказал, что в России есть масса нюансов, в том числе мусоропроводы, которые будут тормозить раздельный сбор отходов. По его словам, для этого должно появиться множество точек приема вторсырья.

 Пока регоператор поставил перед собой задачу по установке контейнеров для ПЭТ-бутылки. «Их еще можно ставить и ставить. Мы делали тестовые эксперименты в муниципальных образованиях, люди хорошо реагируют, пользуются этой возможностью», - рассказал Сергей Пайст. Он добавил, что заниматься другими экспериментами в ближайшее время пока не планируется, но обещал подумать об этом.

Читатели Псковского агентства информации могут принять участие в опросе о раздельном сборе мусора. Он размещён в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковский регоператор по обращению с ТКО: За 10 месяцев мы сделали огромный объем работы
12 ноября 2019
Псковский регоператор по обращению с ТКО: За 10 месяцев мы сделали огромный объем работы
Объявлен сбор средств в помощь пострадавшему в ДТП под Псковом велосипедисту Сергею Блинову
12 ноября 2019
Объявлен сбор средств в помощь пострадавшему в ДТП под Псковом велосипедисту Сергею Блинову
Объявлен конкурс проектов памятного знака «Зарождение Знамени Победы» для Идрицы
12 ноября 2019
Объявлен конкурс проектов памятного знака «Зарождение Знамени Победы» для Идрицы
Псковичам предлагают принять участие в опросе о раздельном сборе мусора
12 ноября 2019
Псковичам предлагают принять участие в опросе о раздельном сборе мусора
Ввести круговое движение на перекрестке улиц Некрасова и Маркса предложили в Пскове
12 ноября 2019
Ввести круговое движение на перекрестке улиц Некрасова и Маркса предложили в Пскове
Опочецкий мастер по металлу Роман Кириллов поборется за «Народное признание - 2019»
12 ноября 2019
Опочецкий мастер по металлу Роман Кириллов поборется за «Народное признание - 2019»
Михаил Ведерников стал героем телепередачи «Картина мира»
12 ноября 2019
Михаил Ведерников стал героем телепередачи «Картина мира»
Тала Нещадимова: В Псковской области не ожидается ухудшения погоды
12 ноября 2019
Тала Нещадимова: В Псковской области не ожидается ухудшения погоды

Идет загрузка...