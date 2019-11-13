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Общество

Нинель Салагаева: «Титан-Полимер» готов провести общественные слушания в ближайшее время

Заместитель губернатора Нинель Салагаева дала интервью ГТРК "Псков". Стоп-кадр эфира.

Общественные слушания по вопросу строительства в границах особой экономической зоны «Моглино» предприятия «Титан-Полимер» могут пройти в ближайшее время. Об этом в эфире ГТРК «Псков» рассказала заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева.

«На сегодняшний день проект по строительству первого этапа - это производство БОПЭТ-плёнки - находится на экспертизе. Что касается заключения Роспотребнадзора об установлении санитарно-защитной зоны, то получено положительное заключение, и зона установлена в пределах 100 метров. Такая маленькая зона подтверждает низкий класс опасности предприятия», - отметила она.

Нинель Салагева подчеркнула, что законом не требуется по данному этапу строительство проводить публичные слушания. «Они не требуются и не обязательны, но несмотря на это и «Титан-Полимер, и мы со своей стороны готовы обнародовать те документы, которые появятся после прохождения с экспертизы. Предприятие готово провести общественное обсуждение на разных площадках, и на площадке Общественной палаты, и на площадке ОНФ, если они согласятся», - добавила вице-губернатор.

Сроки проведения таких общественных обсуждений пока не названы. Они зависят от сроков завершения экспертизы.

«Титан-Полимер» планирует возвести в Псковском районе предприятие по производству БОПЭТ-пленки (1 очередь) и ПЭТ-гранул (2 очередь). В проект может быть вложено около 13 млрд рублей, предусмотрено создание около 2000 рабочих мест.

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