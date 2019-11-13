0
16:04
Началась сессия гордумы, на которой выберут главу Пскова (ПРЯМОЙ ЭФИР)
15:18
Глава Бежаницкого района номинирован на «Народное признание-2019»
14:47
«Однушка» в Пскове вошла в ТОП-5 самых дорогих квартир в СЗФО
13:28
Почти 800 тысяч рублей пошли на компенсацию затрат псковичей при переходе на «цифру»
12:21
«Деревня Соловьи» выдвинута на премию «Народное признание - 2019» в номинации «Наша марка»
11:27
Выборы главы Пскова ПАИ покажет в прямом эфире
10:52
Дмитрий Медведев предложил включить в национальный проект реконструкцию старых сельских школ
Еще новости
Общество

Перебои в телевещании возможны в Псковской области в связи модернизацией сети в ночь на 19 ноября

В ночь на 19 ноября в Псковской области будут проводится работы по модернизации сети первого мультиплекса для ввода дополнительных функциональных возможностей, в связи с чем возможны перебои с телевещанием. Об этом сообщил директор областного радиотелевизионного передающего центра Александр Лаптиев в ходе пресс-конференции 13 ноября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Лаптиев пояснил, что работы будут проводиться в ночное время, чтобы «жители не заметили этого и к утру все функционировало». По его словам, последние отключения «прошли гладко».

Александр Лаптиев заверил, что сеть постоянно будет модернизироваться. «Мы стремимся обеспечить бесперебойную работу сети, для этого и проводятся работы по модернизации. Также установлен третий передатчик, который будет обеспечивать вещание мультиплекса в случае какой-то неисправности», — пояснил он.

Спикер сообщил, что на любое распространение радиосигнала и телесигнала влияет погода, поэтому при сильном дожде и тумане сигнал может пропасть.

«Произошла большая революция в части телевизионного вещания в Псковской области и во всей стране, — прокомментировал Александр Лаптиев переход на цифровое телевещание. — Это большое достижение». Он напомнил, что программа по переходу на цифровое телевещание была разработана правительством страны еще в 2009 году.

Аналоговый телевизионный сигнал в Псковской области отключили 14 октября. По решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, в регионе внедрили новую меру социальной поддержки социально незащищенных категорий граждан по возмещению части затрат на приобретение цифровой приставки и приемной антенны. На эти цели из регионального бюджета выделили 5 млн рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Началась сессия гордумы, на которой выберут главу Пскова (ПРЯМОЙ ЭФИР)
13 ноября 2019
Началась сессия гордумы, на которой выберут главу Пскова (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Глава Бежаницкого района номинирован на «Народное признание-2019»
13 ноября 2019
Глава Бежаницкого района номинирован на «Народное признание-2019»
«Однушка» в Пскове вошла в ТОП-5 самых дорогих квартир в СЗФО
13 ноября 2019
«Однушка» в Пскове вошла в ТОП-5 самых дорогих квартир в СЗФО
Почти 800 тысяч рублей пошли на компенсацию затрат псковичей при переходе на «цифру»
13 ноября 2019
Почти 800 тысяч рублей пошли на компенсацию затрат псковичей при переходе на «цифру»
«Деревня Соловьи» выдвинута на премию «Народное признание - 2019» в номинации «Наша марка»
13 ноября 2019
«Деревня Соловьи» выдвинута на премию «Народное признание - 2019» в номинации «Наша марка»
Выборы главы Пскова ПАИ покажет в прямом эфире
13 ноября 2019
Выборы главы Пскова ПАИ покажет в прямом эфире
Дмитрий Медведев предложил включить в национальный проект реконструкцию старых сельских школ
13 ноября 2019
Дмитрий Медведев предложил включить в национальный проект реконструкцию старых сельских школ
На острове в Псковском озере снесут незаконно построенный дом
13 ноября 2019
На острове в Псковском озере снесут незаконно построенный дом

Идет загрузка...