Перебои в телевещании возможны в Псковской области в связи модернизацией сети в ночь на 19 ноября

14:09, 13 ноября 2019, ПАИ

В ночь на 19 ноября в Псковской области будут проводится работы по модернизации сети первого мультиплекса для ввода дополнительных функциональных возможностей, в связи с чем возможны перебои с телевещанием. Об этом сообщил директор областного радиотелевизионного передающего центра Александр Лаптиев в ходе пресс-конференции 13 ноября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Лаптиев пояснил, что работы будут проводиться в ночное время, чтобы «жители не заметили этого и к утру все функционировало». По его словам, последние отключения «прошли гладко».

Александр Лаптиев заверил, что сеть постоянно будет модернизироваться. «Мы стремимся обеспечить бесперебойную работу сети, для этого и проводятся работы по модернизации. Также установлен третий передатчик, который будет обеспечивать вещание мультиплекса в случае какой-то неисправности», — пояснил он.

Спикер сообщил, что на любое распространение радиосигнала и телесигнала влияет погода, поэтому при сильном дожде и тумане сигнал может пропасть.

«Произошла большая революция в части телевизионного вещания в Псковской области и во всей стране, — прокомментировал Александр Лаптиев переход на цифровое телевещание. — Это большое достижение». Он напомнил, что программа по переходу на цифровое телевещание была разработана правительством страны еще в 2009 году.

Аналоговый телевизионный сигнал в Псковской области отключили 14 октября. По решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, в регионе внедрили новую меру социальной поддержки социально незащищенных категорий граждан по возмещению части затрат на приобретение цифровой приставки и приемной антенны. На эти цели из регионального бюджета выделили 5 млн рублей.