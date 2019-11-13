Елена Полонская: Псков должен быть процветающим и уютным городом

16:43, 13 ноября 2019, ПАИ

«Псков — наш общий дом. Он должен быть процветающим и уютным. Псковичи должны чувствовать нашу заботу, которую мы можем дать», — сообщила исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская на 31-й внеочередной сессии городской думы, выступая с речью в рамках выборов главы Пскова, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Елена Полонская напомнила, что шесть месяцев назад при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, главы администрации Пскова и депутатов гордумы она была назначена исполняющей полномочия главы Пскова. Она акцентировала внимание на том, что полгода пыталась оправдать этот «огромный кредит доверия». «Спасибо Михаилу Юрьевичу Ведерникову и депутатам за то, что поддерживали меня. Вы являлись моими наставниками, моими помощниками», — сказала Елена Полонская.

По ее словам, городские власти старались принимать решения, которые пойдут на благо псковичей, и продолжили серьёзную работу, направленную на благополучие жителей города.

Кроме этого, она сказала, что бюджетное планирование и каждое решение городских властей влияет на благополучие Пскова. «Нам удалось достичь конструктивного взаимодействия между Псковской городской Думой, городской администрацией и администрацией Псковской области», — отметила она.

И.п. главы Пскова сообщила депутатам, что большая помощь оказывается в социальной сфере, идет успешная работа в сферах образования и демографии. Она отметила, что в 2020 году строительство детских садов в Пскове будет продолжено благодаря поддержке областной администрации.

Елена Полонская подчеркнула, что строительство новых детских садов является результатом работы Михаила Ведерникова с федеральным центром, и на очереди — строительство школ.

Говоря о бюджете Елена Полонская напомнила, что на расходах гордумы сэкономили 5,5 млн рублей, которые направили на образовательные учреждения. «В целом бюджет города в части расходов на учреждения образования увеличился на 20 млн рублей», — заметила она.

Елена Полонская поблагодарила депутатов за работу в округах и совместную конструктивную работу. По ее словам, благодаря активной работе депутатов удалось направить значительные средства на социальные учреждения, благоустройство дорог и дворов. «Несмотря на разные позиции, мы находили общее решение. Мы много работали в избирательных округах», — добавила она.

Елена Полонская подчеркнула, что впереди немало работы, которую предстоит делать вместе с областной и городской администрациями — это и расселение ветхих домов, ремонт дорог и дворов.

На пост главы Пскова претендуют два человека: Елена Полонская и Григорий Турчин.

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