Заседание «Ленфильм-клуба» состоится в Пскове 14 ноября

17:14, 13 ноября 2019, ПАИ

14 ноября в Пскове в рамках II Международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоится заседание «Ленфильм-клуба». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Мероприятие пройдет в актовом зале главного корпуса ПсковГУ на площади Ленина, 2. Начало – в 19:00. Спикером выступит киновед, конообозреватель Алексей Дунаевский.

Также запланирован просмотр исторического художественного фильма «Двадцать восемь панфиловцев».

На конференции известные историки России и Зарубежья обнародуют рассекреченные архивные документы времен Великой Отечественной войны. Поисковое движение России презентует проект «Без срока давности», на одной из площадок эксперты обсудят проблемные вопросы, связанные с освещением событий Великой Отечественной войны на уроках истории. Будет работать творческая мастерская «Современное документальное кино о Великой Отечественной войне», где представят документальные фильмы об оккупированных территориях. Состоится презентация картины Игоря Угольникова «Учености плоды», которую снимали в Псковской области.

Организаторы конференции - администрация Псковской области, ПсковГУ, Государственный архив региона и Витебский государственный университет имени П. М. Машерова. На форуме соберутся известные историки, ученые, работники архивов России и зарубежья, представители власти.

Официальный хэштег конференции #БезСрокаДавности.

Псковское агентство информации организует прямую трансляцию с открытия конференции.