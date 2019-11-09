0
19:00
Валерий Кузьмин о Российском историческом обществе в Пскове, о предстоящей работе и единомышленниках
18:29
Арт-объект «Время Крыма» с псковской башней открыли в Симферополе
11:19
«7 самураев» Сергея Чехова: Вы ничего не поняли? Это нормально
10:37
Псковские книги переданы в дар Берлинской государственной библиотеке
20:14
Битва экстрасенсов: «Доктор Сон» - Майк Флэнеган играет в Стэнли Кубрика
17:08
Награждение победителей конкурса «Ганза - связь времен» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15:46
«Привет, ивент!» - 7 ноября (ЗВУК)
Еще новости
Культура

Заседание «Ленфильм-клуба» состоится в Пскове 14 ноября

14 ноября в Пскове в рамках II Международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоится заседание «Ленфильм-клуба». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Мероприятие пройдет в актовом зале главного корпуса ПсковГУ на площади Ленина, 2. Начало – в 19:00. Спикером выступит киновед, конообозреватель Алексей Дунаевский.

Также запланирован просмотр исторического художественного фильма «Двадцать восемь панфиловцев».

На конференции известные историки России и Зарубежья обнародуют рассекреченные архивные документы времен Великой Отечественной войны. Поисковое движение России презентует проект «Без срока давности», на одной из площадок эксперты обсудят проблемные вопросы, связанные с освещением событий Великой Отечественной войны на уроках истории. Будет работать творческая мастерская «Современное документальное кино о Великой Отечественной войне», где представят документальные фильмы об оккупированных территориях. Состоится презентация картины Игоря Угольникова «Учености плоды», которую снимали в Псковской области.

Организаторы конференции - администрация Псковской области, ПсковГУ, Государственный архив региона и Витебский государственный университет имени П. М. Машерова. На форуме соберутся известные историки, ученые, работники архивов России и зарубежья, представители власти.

Официальный хэштег конференции #БезСрокаДавности.

Псковское агентство информации организует прямую трансляцию с открытия конференции. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Арт-объект «Время Крыма» с псковской башней открыли в Симферополе
09 ноября 2019
Арт-объект «Время Крыма» с псковской башней открыли в Симферополе
Псковские книги переданы в дар Берлинской государственной библиотеке
09 ноября 2019
Псковские книги переданы в дар Берлинской государственной библиотеке
Награждение победителей конкурса «Ганза - связь времен» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
07 ноября 2019
Награждение победителей конкурса «Ганза - связь времен» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
«Привет, ивент!» - 7 ноября (ЗВУК)
07 ноября 2019
«Привет, ивент!» - 7 ноября (ЗВУК)
Сотрудники Псковского агентства информации заняли призовые места в конкурсе «Ганза — связь времен»
07 ноября 2019
Сотрудники Псковского агентства информации заняли призовые места в конкурсе «Ганза — связь времен»
«Подпольное казино» нашли археологи в Пскове
07 ноября 2019
«Подпольное казино» нашли археологи в Пскове
Победителей международного конкурса СМИ «Ганза - связь времен» наградят в Пскове 7 ноября
07 ноября 2019
Победителей международного конкурса СМИ «Ганза - связь времен» наградят в Пскове 7 ноября
Большую и дорогую программу разработали музейщики к указу президента РФ о 225-летии Пушкина
06 ноября 2019
Большую и дорогую программу разработали музейщики к указу президента РФ о 225-летии Пушкина

Идет загрузка...