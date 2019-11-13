0
20:22
ФОТОФАКТ: Потоп на дороге в Локнянском районе
17:22
Елену Полонскую избрали главой Пскова
16:43
Елена Полонская: Псков должен быть процветающим и уютным городом
16:21
На пост главы Пскова претендуют Елена Полонская и Григорий Турчин
16:04
Началась сессия гордумы, на которой выберут главу Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
15:18
Глава Бежаницкого района номинирован на «Народное признание-2019»
14:47
«Однушка» в Пскове вошла в ТОП-5 самых дорогих квартир в СЗФО
Еще новости
Общество

В Кремле ответили на предложение сделать 31 декабря выходным

В Кремле не видят предмета для дискуссии о целесообразности сделать 31 декабря в 2019 году выходным днём, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Он напомнил, что жители России были заблаговременно оповещены о том, что 31 декабря будет рабочим днём. По его словам, раз принято решение, что день рабочий, то в этот день необходимо работать. 

В 2020 году россияне будут отдыхать в Новый год с 1 по 8 января, в День защитника Отечества - с 22 по 24 февраля, в Международный женский день - с 7 по 9 марта, в майские праздники - с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, в День России с 12 по 14 июня и 4 ноября в честь Дня народного единства.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

ФОТОФАКТ: Потоп на дороге в Локнянском районе
13 ноября 2019
ФОТОФАКТ: Потоп на дороге в Локнянском районе
Елену Полонскую избрали главой Пскова
13 ноября 2019
Елену Полонскую избрали главой Пскова
Елена Полонская: Псков должен быть процветающим и уютным городом
13 ноября 2019
Елена Полонская: Псков должен быть процветающим и уютным городом
На пост главы Пскова претендуют Елена Полонская и Григорий Турчин
13 ноября 2019
На пост главы Пскова претендуют Елена Полонская и Григорий Турчин
Началась сессия гордумы, на которой выберут главу Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
13 ноября 2019
Началась сессия гордумы, на которой выберут главу Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Глава Бежаницкого района номинирован на «Народное признание-2019»
13 ноября 2019
Глава Бежаницкого района номинирован на «Народное признание-2019»
«Однушка» в Пскове вошла в ТОП-5 самых дорогих квартир в СЗФО
13 ноября 2019
«Однушка» в Пскове вошла в ТОП-5 самых дорогих квартир в СЗФО
Почти 800 тысяч рублей пошли на компенсацию затрат псковичей при переходе на «цифру»
13 ноября 2019
Почти 800 тысяч рублей пошли на компенсацию затрат псковичей при переходе на «цифру»

Идет загрузка...