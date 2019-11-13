В Кремле ответили на предложение сделать 31 декабря выходным

17:53, 13 ноября 2019, ПАИ

В Кремле не видят предмета для дискуссии о целесообразности сделать 31 декабря в 2019 году выходным днём, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Он напомнил, что жители России были заблаговременно оповещены о том, что 31 декабря будет рабочим днём. По его словам, раз принято решение, что день рабочий, то в этот день необходимо работать.

В 2020 году россияне будут отдыхать в Новый год с 1 по 8 января, в День защитника Отечества - с 22 по 24 февраля, в Международный женский день - с 7 по 9 марта, в майские праздники - с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, в День России с 12 по 14 июня и 4 ноября в честь Дня народного единства.