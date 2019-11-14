Лечебно-трудовые профилактории хотят возродить в России

09:53, 14 ноября 2019, ПАИ

В России предложили возродить лечебно-трудовые профилактории. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко, пишет газета «Известия». По его мнению, это может стать логичным продолжением идеи о возрождении в России вытрезвителей и позволит наладить более эффективную борьбу с алкоголизмом.

Геннадий Онищенко подчеркнул, что готов разработать соответствующий документ, если инициативу одобрят авторы законопроекта о возвращении вытрезвителей, который сейчас рассматривается в Госдуме.

Парламентарий отметил, что в настоящее время в России более 3 млн человек имеют установленный диагноз «алкоголизм», но при этом большое количество россиян на учет не встают. Он напомнил, что в Советском Союзе было два типа лечебно-трудового профилактория: заведения только для осужденных и профилактории при психиатрических больницах. Однако Геннадий Онищенко отметил, что полностью копировать советскую модель не нужно. По его мнению, необходимо изучить опыт других государств в этом вопросе.