Гостем ПАИ-live стал директор государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
14 ноября Псковское агентство информации организует прямой эфир из ПсковГУ. Гостем ПАИ-live стал директор государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин. Темой разговора станут рассекреченные документы о злодеяниях вражеской армии на территории региона в годы Великой Отечественной войны.
Речь об этих документах пойдет и на международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
С частью рассекреченных архивов можно ознакомиться уже сейчас.