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ФОТОФАКТ: Псковичи просят включить освещение над пешеходным переходом у Ледового дворца

Псковичи просят включить освещение над пешеходным переходом у Ледового дворца.

«Ещё совсем недавно напротив Ледового дворца произошло ДТП, один человек погиб. Теперь другая проблема: уже не один день этот район находится без освещения. Люди идут по пешеходному переходу в опасении. В темноте стоишь на остановке. Дорогие наши власти, сделайте освещение, пожалуйста, чтобы не повторилось ДТП», - просит автор снимка в группе «ВКонтакте» «Жесть по-псковски».

Фото из группы "Жесть по-псковски"

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