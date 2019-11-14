ФОТОФАКТ: Псковичи просят включить освещение над пешеходным переходом у Ледового дворца
Псковичи просят включить освещение над пешеходным переходом у Ледового дворца.
«Ещё совсем недавно напротив Ледового дворца произошло ДТП, один человек погиб. Теперь другая проблема: уже не один день этот район находится без освещения. Люди идут по пешеходному переходу в опасении. В темноте стоишь на остановке. Дорогие наши власти, сделайте освещение, пожалуйста, чтобы не повторилось ДТП», - просит автор снимка в группе «ВКонтакте» «Жесть по-псковски».