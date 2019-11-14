Бесплатные юридические консультации для детей пройдут в Пскове 20 ноября

21:39, 14 ноября 2019, ПАИ

20 ноября в Пскове в рамках всероссийского дня правовой помощи детям пройдёт серия бесплатных юридических консультаций. Специалисты проведут их для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законных представителей и лиц, желающих принять на воспитание в семью осиротевшего ребенка.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, правовое консультирование будут осуществлять представители федеральной и областной власти, адвокаты и нотариусы, члены регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».

Со списком адресов, где будут проводиться бесплатные юридические консультации в Пскове, можно ознакомиться здесь>>>

Также 20 ноября в Пскове состоится прием граждан по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. Приём начнётся в 10:00 в районной администрации по адресу: Псков, улица Олега Кошевого, 4.