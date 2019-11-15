Замглавы Пскова участвует в федеральном оргкомитете по подготовке к 20-летию подвига 6-й роты

11:21, 15 ноября 2019, ПАИ

15 ноября в Москве проходит заседание федерального организационного комитета по подготовке и проведению в 2020 году памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига воинов-десантников 6-й роты. С помощью видеоконференцсвязи в нём участвует заместитель главы Пскова Владимир Воробьев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В ходе заседания будут заслушаны доклады о ходе выполнения подготовительных работ и заключительном этапе мероприятий, планируемых к проведению в феврале-марте 2020 года. Кроме того, будет озвучена информация о принятых решениях по включению материалов о подвиге 6-й роты в курс новейшей истории России для изучения в образовательных учреждениях страны.

Среди мероприятий к 20-летию подвига десантников значится благоустройство места установки памятного знака «Поклонный крест» в Улус-Керте, который был торжественно открыт в Чечне в марте 2017 года. Также готовится художественная диорама подвига 6-й роты.

Члены оргкомитета обсудят ход мероприятий по увековечению памяти десантников среди молодежи, предложения по информационному сопровождению памятных мероприятий в феврале-марте 2020 года и другие вопросы.

Указ о проведении памятных мероприятий в 2020 году подписал президент России Владимир Путин 30 июля 2018 года. Организационный комитет по подготовке к памятной дате был создан в сентябре прошлого года по указу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

6-я рота под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина в 2000 году вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков, которыми руководил Хаттаб. В бою погибли 84 военнослужащих. В живых остались только шестеро бойцов.