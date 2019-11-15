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Общество

Гостиничные услуги запретили оказывать в жилых домах России

В России запретили использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг. Соответствующее постановление, которое подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в квартирах не допускается размещение промышленных предприятий, гостиниц и проведение миссионерской деятельности.

В постановлении уточняется, что жилые помещения можно использовать для профессиональной или индивидуальной предпринимательской деятельности, но только если это не нарушает прав других граждан.

С 1 октября в России запретили размещать хостелы в многоквартирных домах. О том, что это нововведение принесло псковским хостелам, читайте в публикации здесь>>>

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