Гостиничные услуги запретили оказывать в жилых домах России

12:21, 15 ноября 2019, ПАИ

В России запретили использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг. Соответствующее постановление, которое подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в квартирах не допускается размещение промышленных предприятий, гостиниц и проведение миссионерской деятельности.

В постановлении уточняется, что жилые помещения можно использовать для профессиональной или индивидуальной предпринимательской деятельности, но только если это не нарушает прав других граждан.

С 1 октября в России запретили размещать хостелы в многоквартирных домах. О том, что это нововведение принесло псковским хостелам, читайте в публикации здесь>>>