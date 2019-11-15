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Общество

Снос опасных тополей на улице Стахановской в Пскове включат в график ближайших работ

Глава администрации Пскова Александр Братчиков поручил включить снос опасных тополей у дома №6 на улице Стахановской в план ближайших работ. Таков был ответ градоначальника на обращение жителей дома на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова — ведерников.рф.

«Мы очень просим убрать тополя, которые являются опасными для людей, — указано в обращении. — Данные огромные тополя стоят так близко к нашим балконам, что если упадут, то балконов у нас не будет. Нам, пожилым людям, очень страшно. Мы испытали шок, когда был ураган, и у нас перед балконом упал уже тополь. Нам страшно жить в наших квартирах — при падении они [деревья] просто выбьют нам окна и упадут в наши квартиры».

Кроме этого, жильцы обратили внимание на детскую площадку у дома №13 на улице Яна Фабрициуса. По их мнению, играющим там детям угрожают аварийные деревья у дома №11.

В ответе Александра Братчикова указано, что согласно публичной кадастровой карте, двор между домами № 9,11,13 на улице Яна Фабрициуса и №6 на улице Стахановской размежёван. В управляющую компанию ООО «Седьмой район» был направлен запрос о включение в кратчайшие сроки в план на снос аварийные деревья по вышеуказанным адресам.

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