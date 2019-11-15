Публичные слушания по проекту бюджета Псковской области на 2020 год ПАИ покажет в прямом эфире

13:47, 15 ноября 2019, ПАИ

15 ноября пройдут публичные слушания по проекту бюджета Псковской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Мероприятие состоится в малом зале Псковского государственного университета (улица Некрасова, 24). Псковское агентство информации начнет прямую видеотрансляцию конференции в 16:00.

Проект регионального бюджета администрация региона внесла в Псковское областное Собрание 31 октября. Документ сформирован с учётом 19-ти государственных программ, утвержденных администрацией области.

Согласно законопроекту, доходы областного бюджета в 2020 году прогнозируются в размере 36 млрд рублей, в 2021 – 34 млрд рублей, в 2022 – 35,5 млрд рублей., расходы - в 2020 году предполагаются в 36,6 млрд рублей, в 2021 году – 33,7 млрд рублей, в 2022 году – 35 млрд рублей.

Эти цифры неокончательные. В процессе рассмотрения законопроекта в него будут внесены изменения. Предстоящие корректировки связаны с уточнением параметров федерального бюджета.

Публичные слушания – это так называемое «нулевое чтение» проекта бюджета. Участники выскажут мнение по поводу документа, внесут предложения и замечания. Затем пройдут консультации фракций областного Собрания депутатов с губернатором, после чего основные параметры бюджета обсудят на заседаниях парламентских комитетов. На следующем этапе документ будет рассмотрен в первом чтении на сессии областного Собрания, после чего к работе над законопроектом приступит согласительная комиссия. На ней будут обсуждать бюджетные расходы по показателям, рассматриваемым во втором чтении. После рассмотрения на комитетах проект вынесут на сессию регионального парламента, где состоятся второе и третье чтения.