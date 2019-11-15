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РВИО поддержало создание федерального музея-заповедника Ледового Побоища в Псковской области
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Общество

РВИО поддержало создание федерального музея-заповедника Ледового Побоища в Псковской области

Руководители всех региональных отделений Российского военно-исторического общества поддержали предложение о создании федерального музея-заповедника, посвященного Ледовому Побоищу. Открыть его планируют в деревне Самолва Гдовского района, на берегу Чудского озера. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации 15 ноября сообщил руководитель Псково-Изборского объединенного музея-заповедника, руководитель псковского регионального отделения РВИО и советник губернатора Псковской области Александр Голышев.

С соответствующей инициативой Александр Голышев выступил на круглом столе с представителями региональных отделений РВИО, организованного в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума, где коллеги и поддержали его предложение. На круглом столе он также рассказал о конкурсе, посвященном созданию памятного знака «Зарождение Знамени Победы», о подготовке к празднованиям 75-летия Победы, 20-летия подвига 6-й роты и 800-летия со дня рождения княза Александра Невского.

Александр Голышев рассказал, что в рамках форума прошла панельная дискуссия «Духовные крепости России», на которой выступили министр культуры Владимир Мединский и митрополит Псковский и Порховский Тихон. «Очень приятно было слышать, что многое было посвящено возрождению монастырей как военных крепостей, культурных центров и духовных форпостов», — отметил он. По словам Александра Голышева, обсуждались Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, Псковский Кремль, Изборская и Порховская крепости.

«На этой площадке Псковская земля много и часто упоминалась. Есть надежда, что многое изменится в работе с памятниками», — добавил Александр Голышев.

Российское военно-историческое общество представлено во всех 85 субъектах России. Создано 193 местных отделения, а общая численность членов РВИО превышает 12 тысяч человек, которых объединяет работа по сохранению военно-исторического наследия страны.

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