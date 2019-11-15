Древние бусы нашли археологи в Пскове

23:18, 15 ноября 2019, ПАИ

Бусы из Ильинского IV раскопа, которые относятся к XII-XIII векам, нашли археологи в Пскове в рамках работ в зоне реконструкции улицы Леона Поземского, сообщается в Instagram археологического центра Псковской области.

«Разнообразные находки древнерусского времени подтверждают, что этот район был заселен ещё в конце X века», – подчеркнули специалисты.

Недавно в ходе раскопок на улице Леона Поземского археологи нашли вислую свинцовую печать Полоцкого епископа Дионисия и керамику XII века.

Реконструкция улицы Леона Поземского в Пскове началась в сентябре. Она затронет не только данную улицу, но и подход к Троицкому мосту, сквер около церкви Косьмы и Дамиана с Примостья, площадку перед Ильинской церковью, примыкание к улице Олега Кошевого от Поземского до Первомайской, улицу Набат от Поземского до Первомайской, проезд к районной поликлинике, улицу Герцена, набережную реки Псковы от Троицкого моста до церкви Богоявления со Звонницей.