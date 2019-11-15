0
23:18
Древние бусы нашли археологи в Пскове
23:00
Дачный дом сгорел на острове имени Белова в Псковском районе
22:31
Водитель автомобиля получил перелом ребер в аварии под Псковом
21:55
Столбушинские звар и сбитень стали региональными брендами Псковской области
18:34
Публичные слушания по проекту бюджета Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:56
Псковские власти предложили создать документальный фильм о подвиге бойцов 6-й роты
17:21
Уволенный чиновник выставил на продажу сайт губернатора Псковской области
Еще новости
Общество

Древние бусы нашли археологи в Пскове

Instagram Археологического центра Псковской области

Бусы из Ильинского IV раскопа, которые относятся к XII-XIII векам, нашли археологи в Пскове в рамках работ в зоне реконструкции улицы Леона Поземского, сообщается в Instagram археологического центра Псковской области.

«Разнообразные находки древнерусского времени подтверждают, что этот район был заселен ещё в конце X века», – подчеркнули специалисты.

Instagram Археологического центра Псковской области

Недавно в ходе раскопок на улице Леона Поземского археологи нашли вислую свинцовую печать Полоцкого епископа Дионисия и керамику XII века.

Реконструкция улицы Леона Поземского в Пскове началась в сентябре. Она затронет не только данную улицу, но и подход к Троицкому мосту, сквер около церкви Косьмы и Дамиана с Примостья, площадку перед Ильинской церковью, примыкание к улице Олега Кошевого от Поземского до Первомайской, улицу Набат от Поземского до Первомайской, проезд к районной поликлинике, улицу Герцена, набережную реки Псковы от Троицкого моста до церкви Богоявления со Звонницей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Древние бусы нашли археологи в Пскове
15 ноября 2019
Древние бусы нашли археологи в Пскове
Дачный дом сгорел на острове имени Белова в Псковском районе
15 ноября 2019
Дачный дом сгорел на острове имени Белова в Псковском районе
Водитель автомобиля получил перелом ребер в аварии под Псковом
15 ноября 2019
Водитель автомобиля получил перелом ребер в аварии под Псковом
Столбушинские звар и сбитень стали региональными брендами Псковской области
15 ноября 2019
Столбушинские звар и сбитень стали региональными брендами Псковской области
Публичные слушания по проекту бюджета Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15 ноября 2019
Публичные слушания по проекту бюджета Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Псковские власти предложили создать документальный фильм о подвиге бойцов 6-й роты
15 ноября 2019
Псковские власти предложили создать документальный фильм о подвиге бойцов 6-й роты
Уволенный чиновник выставил на продажу сайт губернатора Псковской области
15 ноября 2019
Уволенный чиновник выставил на продажу сайт губернатора Псковской области
Псковичей познакомили с основными параметрами проекта бюджета региона на 2020 год и плановый период
15 ноября 2019
Псковичей познакомили с основными параметрами проекта бюджета региона на 2020 год и плановый период

Идет загрузка...