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Общество

Фестиваль звонарей проведут в Пскове в 2020 году в два этапа

В Пскове в 2020 году проведут второй фестиваль колокольного звона. Фото: Александр Сидоренко.

Международный фестиваль колокольного звона пройдет в Пскове в 2020 году. И провести его планируют в два этапа - в ни Святой Пасхи и в День памяти Святой равноапостольной княгини Ольги, сообщили Псковскому агентству информации в областном Туристическом информационном центре. 

По задумке организаторов в финале все собравшиеся звонари поднимутся на колокольни Пскова и дадут одновременное выступление. 

Предполагается, что участниками станут мастера колокольного звона из 10 регионов страны, городов зарубежья. 

Проект фестиваля поддержан Фондом Президентских грантов. Как заверили организаторы, мероприятие станет ежегодным. 

Автор проекта - звонарь Ольга Габова. Фестиваль проводится Благотворительным фондом развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» при поддержке проектного офиса «Команда 2018», Псковской митрополии Русской православной церкви, администраций Псковской области и города.

 

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