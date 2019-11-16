Фестиваль звонарей проведут в Пскове в 2020 году в два этапа

14:51, 16 ноября 2019, ПАИ

Международный фестиваль колокольного звона пройдет в Пскове в 2020 году. И провести его планируют в два этапа - в ни Святой Пасхи и в День памяти Святой равноапостольной княгини Ольги, сообщили Псковскому агентству информации в областном Туристическом информационном центре.

По задумке организаторов в финале все собравшиеся звонари поднимутся на колокольни Пскова и дадут одновременное выступление.

Предполагается, что участниками станут мастера колокольного звона из 10 регионов страны, городов зарубежья.

Проект фестиваля поддержан Фондом Президентских грантов. Как заверили организаторы, мероприятие станет ежегодным.

Автор проекта - звонарь Ольга Габова. Фестиваль проводится Благотворительным фондом развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» при поддержке проектного офиса «Команда 2018», Псковской митрополии Русской православной церкви, администраций Псковской области и города.