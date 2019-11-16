В воинских частях Западного военного округа предупредят простудные заболевания среди призывников

15:20, 16 ноября 2019, ПАИ

В воинских частях Западного военного округа медицинский персонал обследует всех прибывающих новобранцев. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Министерства обороны России, на данный момент обследованы более 8 тысяч человек, всего же будут призваны военными комиссариатами округа свыше 36 тысяч, около 600 призывников направит на службу в вооруженные силы Псковская область.

Первый шаг, с которого начинают на местах командиры подразделений, - принятие мер по предупреждению простудных и инфекционных заболеваний. «По прибытии в части юноша проходит первое углубленное медицинское обследование и по показаниям — вакцинацию», - отметили в ведомстве.

Ранее в эфире ПАИ-live военком Псковской области Сергей Судаков сообщил, особое внимание в рамках призывной кампании уделяется состоянию здоровья новобранцев. На сегодняшний день в регионе складывается тенденция к снижению качественных показателей здоровья среди призывников. Высок процент тех, у кого выявлют лишний вес, проблемы с опорно-двигательной системой.