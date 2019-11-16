Псковский губернатор поблагодарил инвестора за спортивную площадку школы №47

22:03, 16 ноября 2019, ПАИ

В Пскове у здания школы №47 появилась новенькая спортивная многофункциональная площадка. Это стало возможно благодаря инвестору, выделившему около 8 млн рублей.

16 ноября спортивный объект посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Экскурсию по площадке провел директор образовательного учреждения Андрей Мануйлов. Он отметил, что само здание школы было модернизировано в 2012-2014 годах, а вот пришкольный стадион в программу тогда не вошел.

В 2019 году «Leroy Merlin» выложил в площадку свои средства.

Теперь у школы есть свое футбольное поле с искусственным покрытием, площадка для игры в баскетбол и волейбол, турники для занятий воркаутом. Глава региона дал высокую оценку спортивному объекту и поблагодарил инвестора.

«Это такой хороший пример работы инвесторов на псковской земле. Вы еще здесь только начали планировочные работы, а для города уже сделали подарок в виде спортивной площадки. Хочу сказать вам за это спасибо», — отметил Михаил Ведерников.