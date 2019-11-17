Псковские библиотекари популяризируют со студентами объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО
Библиотекари центральной городской библиотеки Пскова (на улице Конной) договорились со студентами Псковского государственного университета реализовать совместный проект по популяризации псковских объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2020 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.
Отмечается, что работники библиотеки планируют каждый месяц проводить презентацию одного из десяти псковских памятников ЮНЕСКО, а студенты ПсковГУ обещали придумать, как «это лучше сделать, чтобы получалось не скучно».
«Возможно, это будет серия видеороликов, в которых студенты смогут продемонстрировать не только умение работать с первоисточниками, но и возможности современных мультимедиа, а также новейшие журналистские форматы и технологии», – отметили в пресс-службе.
Встреча со студентами прошла на открытом занятии «Работа журналиста с первоисточниками в библиотеках и архивах» в рамках просветительской программы «Студент 21».
В июле 10 объектов культурного наследия Пскова были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди них: Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (XII в.); собор Рождества Иоанна Предтечи Ивановского монастыря (XII в.); собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря (XIV в.); церковь Покрова и Рождества от Пролома (XIV-XVI вв.); церковь Василия на Горке (XV в.); церковь Георгия со Взвоза (XVв.); церковь Богоявления с Запсковья (XV в.); ансамбль церкви Михаила и Гавриила Архангелов (XIV – XVII вв.); церковь Косьмы и Дамиана с Примостья (XV в.); церковь Николы со Усохи (XVI в.).