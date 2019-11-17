Псковские библиотекари популяризируют со студентами объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО

12:30, 17 ноября 2019, ПАИ

Библиотекари центральной городской библиотеки Пскова (на улице Конной) договорились со студентами Псковского государственного университета реализовать совместный проект по популяризации псковских объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2020 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Отмечается, что работники библиотеки планируют каждый месяц проводить презентацию одного из десяти псковских памятников ЮНЕСКО, а студенты ПсковГУ обещали придумать, как «это лучше сделать, чтобы получалось не скучно».

«Возможно, это будет серия видеороликов, в которых студенты смогут продемонстрировать не только умение работать с первоисточниками, но и возможности современных мультимедиа, а также новейшие журналистские форматы и технологии», – отметили в пресс-службе.

Встреча со студентами прошла на открытом занятии «Работа журналиста с первоисточниками в библиотеках и архивах» в рамках просветительской программы «Студент 21».

В июле 10 объектов культурного наследия Пскова были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди них: Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (XII в.); собор Рождества Иоанна Предтечи Ивановского монастыря (XII в.); собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря (XIV в.); церковь Покрова и Рождества от Пролома (XIV-XVI вв.); церковь Василия на Горке (XV в.); церковь Георгия со Взвоза (XVв.); церковь Богоявления с Запсковья (XV в.); ансамбль церкви Михаила и Гавриила Архангелов (XIV – XVII вв.); церковь Косьмы и Дамиана с Примостья (XV в.); церковь Николы со Усохи (XVI в.).