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Общество

ОНФ предложил сократить время продажи алкоголя

«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложил правительству России ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах и сократить на час время реализации спиртного. Как пишет газета «Известия», соответствующая инициатива уже направлена в аппарат правительства, Минздрав, Минтруд и другие ведомства.

Согласно документу, продажу алкоголя (сейчас она разрешена с 08:00 до 23:00) предлагается запретить после 22:00 по местному времени. Идея направлена на достижение целей национального проекта «Демография».

Как объяснил член центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Николай Говорин, предложение уже обсуждается в Госдуме. «Положительного решения по нему пока нет. В то же время Минздрав инициативу поддерживает», — отметил он.

По словам парламентария, сокращение времени продажи алкоголя на один вечерний час поможет снизить численность преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, и способствует уменьшению числа ДТП. Кроме того, россияне в целом станут меньше пить. В Минздраве согласились, что ограничительные меры по продаже спиртного бывают эффективны.

В настоящее время субъекты имеют право устанавливать более жесткие требования, чем прописывает федеральный закон. Так, в Псковской области с 8 ноября алкоголь в магазинах стали продавать с 10:00 до 22:00. Ранее спиртное можно было купить с 11:00 до 21:00.

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