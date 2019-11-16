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Экономика

Контракт на складирование снега из Пскова получила «Стройсистема»

Контракт на оказание услуг по приему и складированию снега, вывозимого с территории Пскова, получило ООО «Стройсистема». Результаты проведения аукциона, на который была подана только одна заявка, опубликованы на сайте госзакупок.

На оплату услуг фирмы из городского бюджета будет выделено 3 млн 102 тыс. 921,64 рубля. Средства предусмотрены в рамках муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния».

Работы подрядчик будет выполнять с даты заключения муниципального контракта по 31 марта и с 1 по 30 ноября 2020 года. За это время планируется вывезти с территории Пскова 35 тыс. 633 кубометров снега.

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