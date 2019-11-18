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Общество

«Узнать правду о гибели радистки»: Псковичи приносят в архив письма и личные документы участников войны

В Государственном архиве Псковской области идет сбор материалов в рамках акции, которая получила название «Документы и воспоминания участников Великой Отечественной войны». К 75-летию Победы архивисты намерены сформировать фонд копий личных писем, дневников, воспоминаний, фотографий, наградных листов тех, кто прошел войну, кто пережил ее ребенком.

Одним из участников данной акции стала Елена Федорова, автор проекта «Ожившие письма», руководитель клуба «Краеведы Пушкиногорья». Она передала в архив письма Марии Григорьевны Григорьевой.

«Ко мне они попали от Алевтины Прокофьевны Котыревой, племянницы Марии Григорьевны», - рассказала женщина.

По словам родственницы, родилась участница войны в деревне Жуково Пушкиногорского, тогда еще Пушкинского района. Была руководителем комсомольской организации, работала в Госбанке. «Когда началась война она успела эвакуировать семью — родителей, братьев и сестер. Алевтине тогда был годик. Вывезли их в Калининскую область Горицкий район. А сама Мария пошла в армию. Вначале, судя по письмам, училась в Москве, потом была радисткой», - поведала Елена Федорова.

Она погибла на Брянщине в мае 1943 года. По крайней мере, так считают близкие. Именно этим месяцем и годом датировано последнее письмо от Маши. Больше весточек не было. И на протяжении многих десятилетий родственники пытались установить место гибели или могилу Марии Григорьевой, но безуспешно.

«Мы передали ее письма в надежде, что исследователи, работающие с документами в архиве, смогут пролить свет на эту историю,на судьбу конкретного человека и сообщат семье какую-то информацию», - добавила Елена Федорова.

Акция «Документы и воспоминания участников Великой Отечественной войны» стартовала в конце августа.

Материалы принимают для копирования в архивах Пскова ( ул. Гоголя, д. 9) и Великих Лук (ул. Лизы Чайкиной, д. 17а).

В электронном виде материалы принимают на адрес почты: gapo@obladmin.pskov.ru.

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