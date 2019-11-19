Форум социального предпринимательства пройдет в Пскове 22 ноября

13:12, 19 ноября 2019, ПАИ

22 ноября в Пскове состоится второй региональный форум социального предпринимательства. Участие в нём примут представители некоммерческих организаций, бизнес-сообщества, российских фондов, органов власти региона и муниципальных образований, эксперты социальной сферы и социальные инвесторы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В рамках открытия форума наградят победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года». После этого состоится стратегическая сессия, на которой участники мероприятия рассмотрят поправки в федеральное законодательство в части социального предпринимательства. Речь идёт о понятиях «социальное предпринимательство» и «социальное предприятие», которые были закреплены летом этого года в законе «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Также в рамках форума пройдут практические сессии, на которых будут рассматриваться различные актуальные для социальных предпринимателей вопросы. В частности, участники мероприятия обсудят, как сделать социальный проект успешным, избежать профессионального выгорания и развить эмоциональный интеллект. Кроме того, на площадках форума будут представлены и проанализированы лучшие проекты социального предпринимательства.

Форум организует центр инноваций социальной сферы Псковской области при поддержке региональной администрации.

Развитие социального предпринимательства – одно из приоритетных направлений нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В Псковской области развитию этой сферы уделяется большое внимание. Например, в октябре регион стал лауреатом премии «Импульс добра-2019» в номинации «За лучшую региональную программу поддержки социального предпринимательства».