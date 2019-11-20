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Общество

Обратить внимание на работу с проектами ремонтов спортзалов рекомендовали главам районов Псковской области

Обратить внимание на работу с проектно-сметной документацией по ремонту спортивных залов рекомендовал главам районов председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с совещания губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с главами районов 20 ноября.

Александр Седунов рассказал, что в регионе уже отремонтированы 63 спортзала по программе «Реконструкция школьных спортивных залов в сельских школах». В этом году работы проведены в 20 учреждения, в следующем году ремонт запланирован в 19. Руководитель комитета отметил, что по итогам 2019 года есть определенные задержки исполнения контрактов в этой сфере по трем муниципальным образования, но они будут реализованы в ближайшее время.  

Также он коснулся темы строительства новых образовательных организаций в Псковской области, в том числе в районах, где есть большой сегмент второй смены. Александр Седунов добавил, что благодаря губернатору с 2019 года Псковская область участвует в программе, связанной с реконструкцией образовательных учреждений. Сейчас работы ведутся в школе № 6 в Великих Луках, объект будет сдан в 2020 году.  

«Появятся и дополнительные возможности в этой сфере», - продолжил Александр Седунов. По его словам, до 2024 года регион получит новое оборудование для коррекционных школ, заявку поддержало Министерство просвещения.

Важным направлением спикер назвал международное некоммерческое движение WorldSkills, в рамках которого получены средства на оборудование 15 мастерских, есть направление и для муниципальных школ.

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