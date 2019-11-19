Физкультурно-оздоровительные комплексы в Великих Луках и Плюссе откроются до конца года

15:41, 20 ноября 2019, ПАИ

Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа в Великих Луках и Плюссе планируют ввести в эксплуатацию к концу 2019 года. Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете по спорту Псковской области, объекты строятся в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» нацпроекта «Демография».

На возведение комплекса в Великих Луках выделены федеральные средства в размере 11,946 млн рублей и по 6,257 млн рублей из областного и муниципального бюджетов. На приобретение спортивно-технологического оборудования для двух физкультурно-оздоровительных комплексов в федеральном бюджете предусмотрены 50 млн рублей и 505 тыс. рублей – в областном. Проведение проектно-изыскательских работ, подготовка основания и монтаж оборудования обойдутся в 22,868 млн рублей, средства заложены в областном бюджете.

Также выделена субсидия из федерального бюджета в размере 30,248 тыс. рублей на закупку спортивно-технологического оборудования для создания 10 малых спортивных площадок (ГТО). О областном бюджете на эти цели было предусмотрено 306 тыс. рублей. Оборудование для площадок уже поступило в Псковский, Бежаницкий, Великолукский, Пушкиногорский, Дновский, Печорский, Пустошкинский, Пушкиногорский, Дедовичский, Стругокрасненский районы и город Псков. Администрации муниципалитетов ведут подготовку основания и монтаж оборудования.

В 2019 году в рамках реализации регионального проекта получили государственную помощь организации, осуществляющие спортивную подготовку. На развитие базовых видов спорта потрачено 3,3 млн рублей, в том числе 3,1 млн – из федеральной казны.

Планируется, что в 2019 году за счёт повышения уровня обеспеченности спортивными объектами доля жителей Псковской области, занимающихся физической культурой и спортом, вырастет до 35%.

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова вопросы реализации мероприятий национальных проектов держат на особом контроле его заместители.